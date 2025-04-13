На колокольне и Царских воротах Софии Киевской есть изображение двуглавого орла, вокруг которого существуют спекуляции, что это якобы маркер "русского мира". Но на самом деле это не так.

"Россияне ничего своего не имеют, они все воруют, как и символ Вселенского Патриархата. Дело в том, что с последней наследницей Византийского двора София Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III, в Московию попал династический знак Палеологов - двуглавый орел", - сказала Куковальская.

По ее словам, когда-то и Анна Порфирородная (жена киевского князя Владимира, - ред.) привезла королевскую корону Владимиру Крестителю, после чего на монетах его начали изображать в короне. Царские регалии имели право унаследовать только сыновья Владимира от его брака с Анной - Борис и Глеб. А сыновья Владимира от других женщин не имели такого права.

Когда Борис и Глеб погибли, никто из других сыновей Владимира не посягал на царские регалии. И в России, когда умерли сыновья Ивана Грозного - внука Софии Палеолог - преемники уже не имели права пользоваться двуглавым орлом.

"Но московиты, как всегда, нарушили устоявшиеся мировые традиции, узурпировав этот символ", - добавила Куковальская.