Фатальна прикмета чи випадковість? Чому перед війною впав хрест із Софійського собору

“У цьому питанні я прагматик, бо розумію, чому так сталося. У 50-х роках ХХ століття ці всі хрести виготовили, не дотримуючись технології - чорний метал покрили міддю, яка з часом його роз’їла. Ми не встигли замінити хрести”, - сказала Куковальська.

Замість хреста, що впав, було тимчасово встановлено інший із Теплої Софії (колишня трапезна, - Ред.), який стилістично відрізнявся. І як тільки його встановили, так сталось, що одразу загарбницькі війська почали відходити від Києва і з Чернігівщини, розповідає Куковальська.

“Сьогодні триває реставрація та відновлення всіх хрестів Софійського собору коштом меценатів, зокрема центрального - за сприяння мерії Лісабону”, - сказала гендиректорка заповідника.