Украина драматическим поражением от Дании стартовала на молодежном Евро-2025

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Евро-2025 среди молодежных команд, групповой этап, 1-й тур

Украина U-21- Дания U-21 - 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 - Бишофф, 62, Бевинг, 81, Йоргенсен, 87

Украина: Нещерет - Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 54) - Рубчинский (Ярмолюк, 64), Бражко, Очеретько - Волошин (Салюк, 64), Брагару (Квасница, 80), Ванат.

Как прошла игра

"Сине-желтые" активно повели игру на старте и имели заметное преимущество над соперником. Датчане ответили опасной контратакой, результатом которой стал выстрел Серенсена в перекладину. Правда, судьи зафиксировали в эпизоде офсайд.

Украинцы продолжали поджимать и в конце концов довели преимущество до гола. Результативную атаку на 22-й минуте великолепным псом начал Бражко. Затем Очеретько прострелил в штрафную. Этот пас Ванат элегантно переправлял под дальнюю штангу, но Волошин, на всякий случай, добил мяч фактически с линии ворот.

После гола украинцы успокоились и отдали инициативу скандинавам. Те вроде и владели мячом, искали пути к воротам Нещерета. Однако создать что-то действительно угрожающее не смогли. Нечастые контратаки украинцев были более опасными.

После перерыва украинцы продолжили играть вторым номером и слишком уж прижались к воротам, дав соперникам много пространства. Датчане этим воспользовались и забили в ответ: отличился Бишофф, который буквально через несколько минут вышел на поле со скамейки запасных.

Эта неприятность снова погнала "сине-желтых" вперед. Унаи Мельгоса усилил состав, выпустив Ярмолюка и Салюка. Украина снова перехватила инициативу и должна была забивать на 73-й минуте, когда Очеретько вывел Вьюнника почти один на один с голкипером, но форвард не попал в дальний угол.

И все же гол произошел. В очередной контратаке Вьюнник с правого фланга отдал на Очеретько, тот продолжил дальше на Брагару, который пробил на исполнение под правую стойку. К сожалению сразу после этого Брагару почувствовал боль в ноге и попросил замену.

А затем датчане сравняли счет: дальним ударом из-за пределов штрафной отличился Бевинг. Более того, на последних минутах соперники забили и в третий раз. Сначала после удара Йоргенсена судьи зафиксировали офсайд, но проверка на ВАР подтвердила легитимность гола - 2:3.

Что дальше

Сегодня второй матч в нашей группе D проведут сборные Финляндии и Нидерландов. Он стартует в 22:00 по Киеву.

Следующий матч "сине-желтые" проведут с Финляндией в воскресенье, 15 июня. Он начнется в 19:00.