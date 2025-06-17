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"Шахтер" сыграет с "Ильвесом" в первом раунде квалификации Лиги Европы

Ньон, Вторник 17 июня 2025 16:15
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"Шахтер" сыграет с "Ильвесом" в первом раунде квалификации Лиги Европы Фото: "Шахтер" узнал первого соперника в ЛЕ
Автор: Андрей Костенко

17 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы-2025/26. Своего соперника узнал единственный представитель Украины в турнире - донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

С кем встретятся "горняки"

Чтобы попасть в основной этап Лиги Европы, команде Арды Турана придется пройти четырех соперников. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.

В первом раунде квалификации "горнякам" мог достаться в соперники один из таких клубов: "Хеккен" (Швеция), "Сабах" (Азербайджан), "Ильвес" (Финляндия) и "Приштина" (Косово).

В результате жеребьевки оппонентом обладателя Кубка Украины был определен финский "Ильвес".

&quot;Шахтер&quot; сыграет с &quot;Ильвесом&quot; в первом раунде квалификации Лиги Европы

Первые матчи данного этапа турнира состоятся 10 и 17 июля. В стартовой игре "горняки" будут номинальными хозяевами.

Жеребьевка второго раунда турнира пройдет 18 июня. А поединки - 24 и 31 июля.

Ранее сообщили, что футболист сборной Украины променял вице-чемпиона на новичка УПЛ.

Также рассказали, как Анатолий Трубин дебютировал на клубном ЧМ без единого сейва.

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