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Первая победа на Евро-2025: Украина с голами динамовцев одолела Финляндию

Кошице, Воскресенье 15 июня 2025 21:04
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Первая победа на Евро-2025: Украина с голами динамовцев одолела Финляндию Фото: Сборная Украины открыла счет победам на турнире (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

После обидного поражения на старте чемпионата Европы U-21 от сборной Дании, украинская команда отыгралась на другом скандинавском сопернике. Преимущество над Финляндией было заметным, а победа - уверенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Евро-2025 среди молодежных команд, групповой этап, 2-й тур

Украина U-21- Финляндия U-21 - 2:0

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

Украина U-21: Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик (Салюк, 69) - Очеретько (Рубчинский, 62), Бражко, Ярмолюк - Велетень (Смоляков, 92), Брагару (Волошин, 62), Ванат (Вьюнник, 69).

Удаление: Бражко, 90+1 (вторая желтая)

Как прошла игра

Украина не имела права на осечку в поединке со сборной Финляндии, которую до старта Евро считали главным аутсайдером группы D. Впрочем, на недооценке скандинавы едва не подловили фаворитов группы - Нидерланды, которые в первом туре лишь в компенсированное время смогли уйти от поражения.

Со стороны нашей сборной никакой недооценки не было: скорее грамотный подход к поединку, когда еще перед стартом были учтены все сильные и слабые стороны соперника.

Как результат, украинцы уверенно контролировали игру в первом тайме и заслуженно завершили его в свою пользу. "Синто-желтые" смело действовали в атаке и надежно в обороне, демонстрируя очень компактную игру.

Счет на 28-й минуте открыл Ванат. Форвард "Динамо" получил тонкий пас от Очеретько в штрафной и нанес мощный удар низом в ближний угол. Кипер соперников Бергстрем отбил мяч ногами, но Ванат первым оказался на добивании и повторным выстрелом пробил вратаря.

Финляндия, надо отдать ей должное, боролась, но ей трудно было наладить взаимодействие в центре поля и атаке - между линиями постоянно возникали разрывы. В то же время, когда финны шли вперед, им удавалось создать Украине определенные проблемы. Впрочем, такие эпизоды случались крайне редко.

Уже в начале второго тайма в ворота финнов влетел еще один мяч. На этот раз Велетень сместился с левого фланга в центр и навесил в штрафную площадку. Бергстрем не успел перехватить передачу. А Брагару опередил своего опекуна, подобрал оставшийся без присмотра мяч и хладнокровно отправил его в ворота - 2:0.

К сожалению завершить спокойно матч, который давался относительно легко, "сине-желтые" не смогли. В конце дали сопернику слишком много пространства, из-за чего пришлось немного понервничать. Более того, уже в компенсированное время вторую желтую на ровном месте умудрился "заработать" Бражко.

В самой концовке финны могли забить гол престижа, но нашу сборную спас Нещерет.

Что дальше

Сборная Украины набрала первые три балла и догнала в турнирной таблице своих обидчиков в первом матче - датчан. Они сегодня проведут свой второй поединок - против Нидерландов. Он стартует в 22:00 по Киеву. Сейчас нидерландцы, как и финны имеют в активе один зачетный пункт.

Относительно "сине-желтых", они заключительный матч группового раунда сыграют 18 июня против Нидерландов. В тот же день Дания встретится с Финляндией. Оба матча стартуют в 19:00 по Киеву.

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