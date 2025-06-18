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С кем "Александрия" и "Полесье" встретятся в Лиге конференций: результаты жеребьевки

Ньон, Среда 18 июня 2025 15:26
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С кем "Александрия" и "Полесье" встретятся в Лиге конференций: результаты жеребьевки Фото: "Полесье" во второй раз в истории стартует в еврокубках (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

18 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций-2025/26. Своих соперников узнали "Александрия" и житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Соперники для несеяных

Для того, чтобы попасть в основной раунд ЛК, украинским клубам надо одолеть трех соперников. Отметим, что "Александрия" и "Полесье" на всех этапах турнира будут несеяными командами. Поэтому, надеяться на подарки в виде удобных соперников было делом напрасным.

Так среди потенциальных оппонентов "Александрии" фигурировали такие команды, как хорватский "Хайдук", греческий АЕК, сербский "Партизан".

"Полесью" могли достаться австрийская "Аустрия" и израильский "Маккаби" из Хайфы.

По итогам жеребьевки Лиги конференций определились такие пары с участием отечественных команд:

  • "Александрия" - побежденный в паре квалификации ЛЕ АЕК (Кипр) - "Партизан" (Сербия)
  • "Полесье" - победитель пары 1-го тура отбора ЛК "Борац" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра)

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Обе наши команды первые встречи сыграют на номинально домашних аренах. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.

Два пути "Шахтера"

Отдельная тема - донецкий "Шахтер", который вчера получил соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы. 18 июня "горняки" фигурировали в процедурах жеребьевки сразу двух турниров - Лиги Европы и Лиги конференций.

Ту все зависит от того, как завершится противостояние "Шахтера" с финским "Ильвесом" в первом отборочном раунде ЛЕ (10 и 17 июля).

Если обладатель Кубка Украины преодолеет финский барьер, он продолжит борьбу во втором раунде отбора ЛЕ. И там сыграет с турецким "Бешикташем". Матчи данного этапа состоятся 24 и 31 июля. Первую встречу команда Арды Турана проведет на выезде.

В случае поражения от "Ильвеса", "горняки" перейдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций. И там будут бороться за выход в следующий круг с нидерландским АЗ. Игровые даты те же - 24 и 31 июля.

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