Фактор Кушнера: как и почему зять Трампа влияет на мировую политику, - The Atlantic

В материале отмечается, что за последние 14 месяцев Кушнер стал ключевой фигурой во внешней политике Трампа. Он путешествует по миру как "волонтер". В феврале он участвовал в переговорах в Женеве перед атакой на Иран. На прошлой неделе вместе с вице-президентом Вэнсом посетил Исламабад.

В списке его контактов - Владимир Путин, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Он ведет переговоры с саудовцами и лидерами Ближнего Востока. Все это происходит без всякой официальной должности.

Этическая ловушка: почему Кушнер не подает декларации

Ситуация с Кушнером вызывает острую критику юристов. В правительстве США есть статус "специального государственного служащего". Его имели Илон Маск и Кори Левандовский. Это обязывает раскрывать информацию о финансах, но Кушнер выбрал другой путь.

Белый дом называет его просто частным волонтером. Пресс-секретарь администрации Анна Келли объясняет это так:

"Господин Кушнер щедро предоставил свой ценный опыт, когда его об этом просили. Он делает это как частное лицо, и вся администрация ценит его готовность отойти от своей семьи и средств к существованию, чтобы помочь решить сложные проблемы".

Поскольку он официально не в штате, декларации о конфликте интересов не подаются. При этом его компания Affinity Partners управляет миллиардами долларов. Значительная часть этих средств - от саудовского фонда кронпринца Мухаммеда бин Салмана.

Бизнес и политика: граница, которой нет

Сам Кушнер не видит в этом проблемы. Он считает свои связи преимуществом для страны.

"То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом (Уиткоффом, - ред.) называем опытом и доверительными отношениями, которые мы имеем по всему миру", - сказал Кушнер в эфире программы "60 Minutes".

Он убежден: без этих отношений не было бы успешных соглашений, например, по освобождению заложников в Газе. Однако критики напоминают о Саудовской Аравии. В 2021 году саудовский фонд инвестировал в него 2 миллиарда долларов. Это произошло несмотря на их собственный вывод, что деятельность фирмы Кушнера была "неудовлетворительной во всех аспектах".

Кризис этики в Вашингтоне

Демократы недовольны, ведь Трамп фактически парализовал надзор за этикой. Он уволил большинство генеральных инспекторов, а на их места пришли лояльные люди.

Дональд Шерман, глава организации "Граждане за ответственность и этику", отмечает, что роль Кушнера идентична работе официальных спецпосланников. Но требования к ним разные, что создает опасный прецедент.