Фактор Кушнера: как и почему зять Трампа влияет на мировую политику, - The Atlantic

В Вашингтоне Джареда Кушнера, мужа дочери Трампа Иванки, называют "теневым дипломатом". Несмотря на обещание еще в 2024 году уйти из Белого дома он продолжает совмещать политику и бизнес на миллиарды, освободившись от необходимости сдавать декларацию о доходах.
РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал уважаемого издания The Atlantic раскрывает неизвестные грани Джареда Кушнера.
В материале отмечается, что за последние 14 месяцев Кушнер стал ключевой фигурой во внешней политике Трампа. Он путешествует по миру как "волонтер". В феврале он участвовал в переговорах в Женеве перед атакой на Иран. На прошлой неделе вместе с вице-президентом Вэнсом посетил Исламабад.
В списке его контактов - Владимир Путин, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Он ведет переговоры с саудовцами и лидерами Ближнего Востока. Все это происходит без всякой официальной должности.
Ситуация с Кушнером вызывает острую критику юристов. В правительстве США есть статус "специального государственного служащего". Его имели Илон Маск и Кори Левандовский. Это обязывает раскрывать информацию о финансах, но Кушнер выбрал другой путь.
Белый дом называет его просто частным волонтером. Пресс-секретарь администрации Анна Келли объясняет это так:
"Господин Кушнер щедро предоставил свой ценный опыт, когда его об этом просили. Он делает это как частное лицо, и вся администрация ценит его готовность отойти от своей семьи и средств к существованию, чтобы помочь решить сложные проблемы".
Поскольку он официально не в штате, декларации о конфликте интересов не подаются. При этом его компания Affinity Partners управляет миллиардами долларов. Значительная часть этих средств - от саудовского фонда кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
Сам Кушнер не видит в этом проблемы. Он считает свои связи преимуществом для страны.
"То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом (Уиткоффом, - ред.) называем опытом и доверительными отношениями, которые мы имеем по всему миру", - сказал Кушнер в эфире программы "60 Minutes".
Он убежден: без этих отношений не было бы успешных соглашений, например, по освобождению заложников в Газе. Однако критики напоминают о Саудовской Аравии. В 2021 году саудовский фонд инвестировал в него 2 миллиарда долларов. Это произошло несмотря на их собственный вывод, что деятельность фирмы Кушнера была "неудовлетворительной во всех аспектах".
Демократы недовольны, ведь Трамп фактически парализовал надзор за этикой. Он уволил большинство генеральных инспекторов, а на их места пришли лояльные люди.
Дональд Шерман, глава организации "Граждане за ответственность и этику", отмечает, что роль Кушнера идентична работе официальных спецпосланников. Но требования к ним разные, что создает опасный прецедент.
Сейчас он активно сосредоточен на войне в Иране. Владимир Зеленский упрекнул, что из-за войны на Ближнем Востоке Кушнер и Уиткофф отошли от активной работы по Украине.
Однако недавние переговоры США и Ирана в Пакистане оказались провальными для Кушнера и Уиткоффа. Сторонам так и не удалось найти общий язык, хотя прекращение огня еще продолжается.
Несмотря на это у Трампа объявили, что Штаты готовятся ко второму раунду переговоров с Тегераном. Место проведения пока окончательно не определено: рассматриваются два варианта - столица Пакистана Исламабад или Женева.