RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Фактор Кушнера: как и почему зять Трампа влияет на мировую политику, - The Atlantic

02:52 17.04.2026 Пт
3 мин
Кушнер не имея никакой официальной должности представляет США на международных переговорах и даже не сдает декларацию о доходах
aimg Филипп Бойко
Фото: Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Getty Images)

В Вашингтоне Джареда Кушнера, мужа дочери Трампа Иванки, называют "теневым дипломатом". Несмотря на обещание еще в 2024 году уйти из Белого дома он продолжает совмещать политику и бизнес на миллиарды, освободившись от необходимости сдавать декларацию о доходах.

РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал уважаемого издания The Atlantic раскрывает неизвестные грани Джареда Кушнера.

В материале отмечается, что за последние 14 месяцев Кушнер стал ключевой фигурой во внешней политике Трампа. Он путешествует по миру как "волонтер". В феврале он участвовал в переговорах в Женеве перед атакой на Иран. На прошлой неделе вместе с вице-президентом Вэнсом посетил Исламабад.

В списке его контактов - Владимир Путин, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Он ведет переговоры с саудовцами и лидерами Ближнего Востока. Все это происходит без всякой официальной должности.

Этическая ловушка: почему Кушнер не подает декларации

Ситуация с Кушнером вызывает острую критику юристов. В правительстве США есть статус "специального государственного служащего". Его имели Илон Маск и Кори Левандовский. Это обязывает раскрывать информацию о финансах, но Кушнер выбрал другой путь.

Белый дом называет его просто частным волонтером. Пресс-секретарь администрации Анна Келли объясняет это так:

"Господин Кушнер щедро предоставил свой ценный опыт, когда его об этом просили. Он делает это как частное лицо, и вся администрация ценит его готовность отойти от своей семьи и средств к существованию, чтобы помочь решить сложные проблемы".

Поскольку он официально не в штате, декларации о конфликте интересов не подаются. При этом его компания Affinity Partners управляет миллиардами долларов. Значительная часть этих средств - от саудовского фонда кронпринца Мухаммеда бин Салмана.

Бизнес и политика: граница, которой нет

Сам Кушнер не видит в этом проблемы. Он считает свои связи преимуществом для страны.

"То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом (Уиткоффом, - ред.) называем опытом и доверительными отношениями, которые мы имеем по всему миру", - сказал Кушнер в эфире программы "60 Minutes".

Он убежден: без этих отношений не было бы успешных соглашений, например, по освобождению заложников в Газе. Однако критики напоминают о Саудовской Аравии. В 2021 году саудовский фонд инвестировал в него 2 миллиарда долларов. Это произошло несмотря на их собственный вывод, что деятельность фирмы Кушнера была "неудовлетворительной во всех аспектах".

Кризис этики в Вашингтоне

Демократы недовольны, ведь Трамп фактически парализовал надзор за этикой. Он уволил большинство генеральных инспекторов, а на их места пришли лояльные люди.

Дональд Шерман, глава организации "Граждане за ответственность и этику", отмечает, что роль Кушнера идентична работе официальных спецпосланников. Но требования к ним разные, что создает опасный прецедент.

Чем сейчас занимается Джаред Кушнер

Сейчас он активно сосредоточен на войне в Иране. Владимир Зеленский упрекнул, что из-за войны на Ближнем Востоке Кушнер и Уиткофф отошли от активной работы по Украине.

Однако недавние переговоры США и Ирана в Пакистане оказались провальными для Кушнера и Уиткоффа. Сторонам так и не удалось найти общий язык, хотя прекращение огня еще продолжается.

Несмотря на это у Трампа объявили, что Штаты готовятся ко второму раунду переговоров с Тегераном. Место проведения пока окончательно не определено: рассматриваются два варианта - столица Пакистана Исламабад или Женева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
