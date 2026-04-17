Фактор Кушнера: як і чому зять Трампа впливає на світову політику, - The Atlantic

У матеріалі зазначається, що за останні 14 місяців Кушнер став ключовою фігурою у зовнішній політиці Трампа. Він подорожує світом як "волонтер". У лютому він брав участь у переговорах у Женеві перед атакою на Іран. Минулого тижня разом із віцепрезидентом Венсом відвідав Ісламабад.

У списку його контактів - Володимир Путін, Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу. Він веде переговори з саудівцями та лідерами Близького Сходу. Все це відбувається без жодної офіційної посади.

Етична пастка: чому Кушнер не подає декларації

Ситуація з Кушнером викликає гостру критику юристів. В уряді США є статус "спеціального державного службовця". Його мали Ілон Маск та Корі Левандовський. Це зобов'язує розкривати інформацію про фінанси, але Кушнер обрав інший шлях.

Білий дім називає його просто приватним волонтером. Речниця адміністрації Анна Келлі пояснює це так:

"Пан Кушнер щедро надав свій цінний досвід, коли його про це просили. Він робить це як приватна особа, і вся адміністрація цінує його готовність відійти від своєї сім'ї та засобів до існування, щоб допомогти розв'язувати складні проблеми".

Оскільки він офіційно не в штаті, декларації про конфлікт інтересів не подаються. При цьому його компанія Affinity Partners управляє мільярдами доларів. Значна частина цих коштів - від саудівського фонду кронпринца Мухаммеда бін Салмана.

Бізнес та політика: межа, якої немає

Сам Кушнер не бачить у цьому проблеми. Він вважає свої зв'язки перевагою для країни.

"Те, що люди називають конфліктом інтересів, ми зі Стівом (Віткоффом, - ред.) називаємо досвідом та довірчими стосунками, які ми маємо по всьому світу", – сказав Кушнер в ефірі програми "60 Minutes".

Він переконаний: без цих стосунків не було б успішних угод, наприклад, щодо звільнення заручників у Газі. Однак критики нагадують про Саудівську Аравію. У 2021 році саудівський фонд інвестував у нього 2 мільярди доларів. Це сталося попри їхній власний висновок, що діяльність фірми Кушнера була "незадовільною в усіх аспектах".

Криза етики у Вашингтоні

Демократи незадоволені, адже Трамп фактично паралізував нагляд за етикою. Він звільнив більшість генеральних інспекторів, а на їхні місця прийшли лояльні люди.

Дональд Шерман, голова організації "Громадяни за відповідальність та етику", зазначає, що роль Кушнера ідентична роботі офіційних спецпосланців. Але вимоги до них різні, що створює небезпечний прецедент.