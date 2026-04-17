По примеру Венесуэлы: Трамп хочет топить иранские катера, но есть проблема

Хотя США и Израиль потопили 155 больших кораблей Ирана во время своей военной операции практически уничтожив весь флот страны. Однако в запасе у Тегерана остается около 4000 боевых быстрых катеров, с которыми Штаты хотят бороться по примеру Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Вашингтон планирует перенести успешную тактику "охоты" на наркоторговцев из Венесуэлы на военное противостояние с Ираном. Там военные США нанесли десятки смертельных ударов по скоростным лодкам картелей.

Теперь эту же схему применят в Персидском заливе. Президент Дональд Трамп подтвердил серьезность намерений в своей соцсети Truth Social. Он предупредил: любую иранскую лодку, которая приблизится к блокаде, ликвидируют без колебаний.

"Это будет сделано немедленно, используя ту же систему убийств, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море... Это быстро и жестоко", - заявил Трамп.

Тактика базируется на тотальном наблюдении и точных ударах. Теперь американские беспилотники круглосуточно мониторят береговую линию Ирана.

Армия из 4000 лодок: в чем сложность

Ирану удалось скрыть в различных бункерах и тайниках, в том числе среди гражданского флота, тысячи вооруженных быстрых катеров. Старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими оценивает этот флот в 3000-4000 единиц.

Некоторые лодки спускают на воду прямо из укрепленных комплексов в скалах. Это делает их неуловимыми для традиционных ракетных ударов по портам.

Ситуация осложняется и географией. В самом узком месте ширина пролива составляет всего 20 миль. Здесь огромные танкеры и военные корабли вынуждены идти узкими коридорами.

Иранские катера идеально приспособлены к таким условиям:

они сливаются с гражданскими судами;

используют тактику "роевых атак";

вооружены ПЗРК для борьбы с авиацией;

могут нести противокорабельные ракеты.

В отличие от наркоторговцев, иранские экипажи - это регулярные военные. Они подготовлены и имеют средства ПВО.

Аналитики предупреждают: если мирные переговоры провалятся, скоростные катера пойдут в атаку. И тогда США применят свою "карибскую" тактику на полную мощность.