По примеру Венесуэлы: Трамп хочет топить иранские катера, но есть проблема
Хотя США и Израиль потопили 155 больших кораблей Ирана во время своей военной операции практически уничтожив весь флот страны. Однако в запасе у Тегерана остается около 4000 боевых быстрых катеров, с которыми Штаты хотят бороться по примеру Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Вашингтон планирует перенести успешную тактику "охоты" на наркоторговцев из Венесуэлы на военное противостояние с Ираном. Там военные США нанесли десятки смертельных ударов по скоростным лодкам картелей.
Теперь эту же схему применят в Персидском заливе. Президент Дональд Трамп подтвердил серьезность намерений в своей соцсети Truth Social. Он предупредил: любую иранскую лодку, которая приблизится к блокаде, ликвидируют без колебаний.
"Это будет сделано немедленно, используя ту же систему убийств, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море... Это быстро и жестоко", - заявил Трамп.
Тактика базируется на тотальном наблюдении и точных ударах. Теперь американские беспилотники круглосуточно мониторят береговую линию Ирана.
Армия из 4000 лодок: в чем сложность
Ирану удалось скрыть в различных бункерах и тайниках, в том числе среди гражданского флота, тысячи вооруженных быстрых катеров. Старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими оценивает этот флот в 3000-4000 единиц.
Некоторые лодки спускают на воду прямо из укрепленных комплексов в скалах. Это делает их неуловимыми для традиционных ракетных ударов по портам.
Ситуация осложняется и географией. В самом узком месте ширина пролива составляет всего 20 миль. Здесь огромные танкеры и военные корабли вынуждены идти узкими коридорами.
Иранские катера идеально приспособлены к таким условиям:
- они сливаются с гражданскими судами;
- используют тактику "роевых атак";
- вооружены ПЗРК для борьбы с авиацией;
- могут нести противокорабельные ракеты.
В отличие от наркоторговцев, иранские экипажи - это регулярные военные. Они подготовлены и имеют средства ПВО.
Аналитики предупреждают: если мирные переговоры провалятся, скоростные катера пойдут в атаку. И тогда США применят свою "карибскую" тактику на полную мощность.
Какая сейчас ситуация вокруг Ирана
В США пригрозили Ирану очередными атаками в случае, если Иран не согласится на условия Вашингтона. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские вооруженные силы готовы к уродливым ударам.
Между тем Трамп заявил, что может посетить Пакистан в случае достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Ираном. Лидер США добавил, что такая инициатива обсуждается и с пакистанской стороной.
Германия готова направить в Ормузский пролив свои корабли для разминирования. Однако при условии стабильного прекращения огня и мандата ООН.