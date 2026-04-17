По примеру Венесуэлы: Трамп хочет топить иранские катера, но есть проблема

00:52 17.04.2026 Пт
3 мин
Несмотря на уничтожение кораблей Ирана у Тегерана остались тысячи катеров, которые способны нанести большой вред флоту США
aimg Филипп Бойко
По примеру Венесуэлы: Трамп хочет топить иранские катера, но есть проблема Фото: военный флот Ирана (Getty Images)

Хотя США и Израиль потопили 155 больших кораблей Ирана во время своей военной операции практически уничтожив весь флот страны. Однако в запасе у Тегерана остается около 4000 боевых быстрых катеров, с которыми Штаты хотят бороться по примеру Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: Дроны замерли в океане. Сбой в Starlink выявил уязвимость армии США, - Reuters

Вашингтон планирует перенести успешную тактику "охоты" на наркоторговцев из Венесуэлы на военное противостояние с Ираном. Там военные США нанесли десятки смертельных ударов по скоростным лодкам картелей.

Теперь эту же схему применят в Персидском заливе. Президент Дональд Трамп подтвердил серьезность намерений в своей соцсети Truth Social. Он предупредил: любую иранскую лодку, которая приблизится к блокаде, ликвидируют без колебаний.

"Это будет сделано немедленно, используя ту же систему убийств, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море... Это быстро и жестоко", - заявил Трамп.

Тактика базируется на тотальном наблюдении и точных ударах. Теперь американские беспилотники круглосуточно мониторят береговую линию Ирана.

Армия из 4000 лодок: в чем сложность

Ирану удалось скрыть в различных бункерах и тайниках, в том числе среди гражданского флота, тысячи вооруженных быстрых катеров. Старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими оценивает этот флот в 3000-4000 единиц.

Некоторые лодки спускают на воду прямо из укрепленных комплексов в скалах. Это делает их неуловимыми для традиционных ракетных ударов по портам.

Ситуация осложняется и географией. В самом узком месте ширина пролива составляет всего 20 миль. Здесь огромные танкеры и военные корабли вынуждены идти узкими коридорами.

Иранские катера идеально приспособлены к таким условиям:

  • они сливаются с гражданскими судами;
  • используют тактику "роевых атак";
  • вооружены ПЗРК для борьбы с авиацией;
  • могут нести противокорабельные ракеты.

В отличие от наркоторговцев, иранские экипажи - это регулярные военные. Они подготовлены и имеют средства ПВО.

Аналитики предупреждают: если мирные переговоры провалятся, скоростные катера пойдут в атаку. И тогда США применят свою "карибскую" тактику на полную мощность.

Какая сейчас ситуация вокруг Ирана

В США пригрозили Ирану очередными атаками в случае, если Иран не согласится на условия Вашингтона. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские вооруженные силы готовы к уродливым ударам.

Между тем Трамп заявил, что может посетить Пакистан в случае достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Ираном. Лидер США добавил, что такая инициатива обсуждается и с пакистанской стороной.

Германия готова направить в Ормузский пролив свои корабли для разминирования. Однако при условии стабильного прекращения огня и мандата ООН.

Больше по теме:
Дональд Трамп Иран
Новости
Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы