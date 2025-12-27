ua en ru
"Факт встречи с Трампом означает прогресс": Зеленский о переговорах Украины и США

Украина, Суббота 27 декабря 2025 13:36
UA EN RU
"Факт встречи с Трампом означает прогресс": Зеленский о переговорах Украины и США Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в публичном формате и станет подтверждением прогресса в переговорах между украинской и американской сторонами.

Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, начало этого формата было заложено во время нескольких встреч рабочих групп. С украинской стороны в них участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов, с американской - спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Переговоры проходили в Майами.

Зеленский отметил, что стороны договорились: в случае достижения прогресса состоится встреча на уровне лидеров.

"Факт того, что завтра будет встреча с Трампом, говорит о том, что прогресс есть", - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул важность контактов команд, особенно учитывая то, что представители США имели переговоры с Россией, в частности в Москве. По словам Зеленского, украинская сторона была заинтересована в том, чтобы американские представители глубже поняли позицию Украины.

"Я думаю, что наши встречи помогли им в понимании многих деталей, и относительно гарантий безопасности безусловно. Юридической поддержки этих гарантий безопасности. Относительно рисков договоренностей с россиянами, потому что они сегодня могут уже не работать. Относительно деталей работы ЗАЭС и других территориальных сенсационных вопросов", - говорит Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным СМИ, во время встречи Зеленский планирует попытаться снять ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Он отмечает, что обязательно поднимет тему территорий, в частности будет обсуждать Донбасс и Запорожскую АЭС. К разговору также присоединятся европейские партнеры - в формате онлайн.

В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники неофициально рассчитывают на положительный результат переговоров, однако одновременно готовятся и к возможным неожиданным сценариям.

Сегодня стало известно, что Зеленский уже отправился в США, однако по дороге к Трампу у него будет встреча с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встреча с лидерами Европы.

Что будет на повестке дня встречи Зеленского и Трампа и какие ожидания от этой встречи - читайте в материале РБК-Украина.

