Зеленский уже вылетел в США, планирует остановку в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.

Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни", - рассказал он.

По его словам, планируется также онлайн-разговор с лидерами Европы.

"Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский журналистам в субботу.

Президент также добавил, что будет поднимать с лидерами сенсационные вопросы, которые есть в этих документах.