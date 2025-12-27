ua en ru
"Факт зустрічі з Трампом означає прогрес": Зеленський про переговори України та США

Україна, Субота 27 грудня 2025 13:36
"Факт зустрічі з Трампом означає прогрес": Зеленський про переговори України та США Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбудеться у публічному форматі та стане підтвердженням прогресу в переговорах між українською та американською сторонами.

Як повідомляє РБК-Україна про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

За його словами, початок цього формату був закладений під час кількох зустрічей робочих груп. З українського боку в них брали участь секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов, з американського - спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер. Переговори проходили у Маямі.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися: у разі досягнення прогресу відбудеться зустріч на рівні лідерів.

"Факт того, що завтра буде зустріч з Трампом, говорить про те, що прогрес є", - наголосив президент.

Він також підкреслив важливість контактів команд, особливо з огляду на те, що представники США мали переговори з Росією, зокрема в Москві. За словами Зеленського, українська сторона була зацікавлена в тому, щоб американські представники глибше зрозуміли позицію України.

"Я думаю, що наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей, і щодо гарантій безпеки безумовно. Юридичної підтримки цих гарантій безпеки. Щодо ризиків домовленостей з росіянами, бо вони сьогодні можуть вже не працювати. Щодо деталей роботи ЗАЕС і інших територіальних сенсативних питань", - каже Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

За даними ЗМІ, під час зустрічі Зеленський планує спробувати зняти ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. Він наголошує, що обов’язково підніме тему територій, зокрема обговорюватиме Донбас і Запорізьку АЕС. До розмови також долучаться європейські партнери - у форматі онлайн.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські чиновники неофіційно розраховують на позитивний результат переговорів, однак водночас готуються й до можливих несподіваних сценаріїв.

Сьогодні стало відомо, що Зеленський вже вирушив до США, однак дорогою до Трампа він матиме зустріч прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи.

Що буде на порядку денному зустрічі Зеленського та Трампа та які очікування від цієї зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

