Оккупанты не пускают МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, где был пожар, - Минэнерго

Пожар на ЗАЭС 11 августа

О возгорании на ЗАЭС 11 августа сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Несмотря на это, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские оккупанты.

МАГАТЭ на событие отреагировала и сообщила, что специалисты Агентства стали свидетелями сильного темного дыма в северной части ЗАЭС, появившегося после "многочисленных взрывов". Причину они установить не смогли.

В "Энергоатоме" считают возможными причинами пожара на ЗАЭС халатность оккупантов или сознательный поджог. Там добавили, что превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не было зафиксировано.

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