Окупанти не пускають МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де була пожежа, - Міненерго

Пожежа на ЗАЕС 11 серпня

Про займання на ЗАЕС 11 серпня повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Попри це, ЗАЕС працювала у штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт пожежі та заявив, що її влаштували російські окупанти.

МАГАТЕ на подію відреагувала та повідомила, що фахівці Агентства стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗАЕС, який з’явився після "численних вибухів". Причину вони встановити не змогли.

В "Енергоатомі" вважають можливими причинами пожежі на ЗАЕС недбалість окупантів або свідомий підпал. Там додали, що перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не було зафіксовано.

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