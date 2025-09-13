F-16 перехватили российский дрон над Румынией

Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Сообщается, что два боевых самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной, из-за российских воздушных атак на инфраструктуру на Дунае.

Румынские F-16 не сбили российский дрон

В 18:12 было отправлено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а уже в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон в национальном воздушном пространстве, который они сопровождали до примерно 20 км к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров.

По данным издания, дрон не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности населения.

Представители Министерства обороны призвали граждан соблюдать меры безопасности, переданных в сообщении RO-ALERT: