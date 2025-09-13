RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

F-16 перехватили российский дрон над Румынией

Фото: Румыния перехватила вражеский дрон РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве. Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на antena.

Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Сообщается, что два боевых самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной, из-за российских воздушных атак на инфраструктуру на Дунае.

Румынские F-16 не сбили российский дрон

В 18:12 было отправлено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а уже в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон в национальном воздушном пространстве, который они сопровождали до примерно 20 км к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров.

По данным издания, дрон не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности населения.

Представители Министерства обороны призвали граждан соблюдать меры безопасности, переданных в сообщении RO-ALERT:

  • не поддаваться панике,
  • звонить по номеру 112, если считают это необходимым.

Напомним, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов.

Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Заметим, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польскому ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.

Однако, как отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте реакция Альянса на инцидент в Польше была "очень успешной".

Он подчеркнул, что та ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В то же время, по последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Румыния