F-16 перехопили російський дрон над Румунією

Військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник у національному повітряному просторі.

Повідомляється, що два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.

Румунські F-16 не збили російський дрон

О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.

За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.

Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT: