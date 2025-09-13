F-16 перехопили російський дрон над Румунією

Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на antena.
Військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник у національному повітряному просторі.
Повідомляється, що два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.
О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.
За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.
Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT:
Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.
Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Зауважимо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.
Проте, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте реакція Альянсу на інцидент у Польщі була "дуже успішною".
Він підкреслив, що та ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.