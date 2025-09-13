UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

F-16 перехопили російський дрон над Румунією

Фото: Румунія перехопила ворожий дрон РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на antena.

Військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник у національному повітряному просторі.

Повідомляється, що два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.

Румунські F-16 не збили російський дрон

О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.

За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.

Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT:

  • не піддаватися паніці,
  • дзвонити за номером 112, якщо вважають це необхідним.

Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Зауважимо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

Проте, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте реакція Альянсу на інцидент у Польщі була "дуже успішною".

Він підкреслив, що та ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія