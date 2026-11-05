Эйфелеву башню в Париже временно закрыли: причины и советы посетителям

В четверг, 5 ноября, Эйфелеву башню в Париже временно закрыли для посетителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте архитектурного памятника.
На официальном сайте Эйфелевой башни, расположенной во французском Париже, был опубликован специальный баннер с информацией для туристов и местных жителей, которые могли планировать посетить архитектурный памятник.
"Информация для посетителей - Национальный страйк 05/11", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что в этот день - 5 ноября - Эйфелева башня закрыта в связи с "национальным забастовочным движением".
"Эйфелева башня сегодня закрыта", - говорится дословно в информационном сообщении.
Тем временем посетителей, которые уже приобрели электронные билеты, попросили проверить свою электронную почту (сообщения).
"Приносим извинения за причиненные неудобства", - подытожили в администрации достопримечательности.
В октябре Францию охватили масштабные общенациональные демонстрации (в частности против роста стоимости жизни).
К ним приобщались также и школьники.
В Париже и ряде других городов даже ввели комендантский час.
Только лишь 24 октября на улицы французских городов вышли десятки тысяч человек.
Во многих локациях произошли стычки. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.
31 октября в Париже, Марселе и других городах снова прошли массовые протесты против дороговизны и ухудшения государственных услуг.
После мирных маршей вспыхнули очередные стычки с правоохранителями.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины.
Кроме того, мы рассказывали, что Франция запретит незаконные протесты после беспорядков и мародерства.
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