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Эйфелеву башню в Париже временно закрыли: причины и советы посетителям

16:34 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В четверг, 5 ноября, Эйфелеву башню в Париже временно закрыли для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте архитектурного памятника.

Почему Эйфелеву башню закрыли и что советуют посетителям

На официальном сайте Эйфелевой башни, расположенной во французском Париже, был опубликован специальный баннер с информацией для туристов и местных жителей, которые могли планировать посетить архитектурный памятник.

"Информация для посетителей - Национальный страйк 05/11", - говорится в уведомлении.

Отмечается, что в этот день - 5 ноября - Эйфелева башня закрыта в связи с "национальным забастовочным движением".

"Эйфелева башня сегодня закрыта", - говорится дословно в информационном сообщении.

Тем временем посетителей, которые уже приобрели электронные билеты, попросили проверить свою электронную почту (сообщения).

"Приносим извинения за причиненные неудобства", - подытожили в администрации достопримечательности.

Информационное сообщение на официальном сайте Эйфелевой башни (скриншот: toureiffel.paris)

Что известно об общенациональных протестах во Франции

В октябре Францию охватили масштабные общенациональные демонстрации (в частности против роста стоимости жизни).

К ним приобщались также и школьники.

В Париже и ряде других городов даже ввели комендантский час.

Только лишь 24 октября на улицы французских городов вышли десятки тысяч человек.

Во многих локациях произошли стычки. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

31 октября в Париже, Марселе и других городах снова прошли массовые протесты против дороговизны и ухудшения государственных услуг.

После мирных маршей вспыхнули очередные стычки с правоохранителями.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что Франция запретит незаконные протесты после беспорядков и мародерства.

Читайте также, какие выводы из уличных протестов во Франции могут быть полезны для Украины.

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