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Протесты во Франции: ситуация обостряется, полиция применяет слезоточивый газ (видео)

21:02 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Протесты во Франции: ситуация обостряется, полиция применяет слезоточивый газ (видео) Фото: Хаос во Франции набирает обороты (Getty Images)
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24 октября во Франции набирают обороты общенациональные протесты. В Париже демонстрация пока проходит мирно, однако в других городах ситуация обострилась из-за столкновений с полицейскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Несмотря на заявления профсоюзов, утвержденный префектурой маршрут столичной акции не изменили.

По данным парижской префектуры, к акции присоединились около 110 тысяч человек. Сейчас шествие в столице проходит без нарушений.

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон в соцсетях похвалил участников за "прекрасную дисциплину". Он назвал эту акцию "самой масштабной демонстрацией с начала движения" и сам принял в ней участие.

В то же время в других городах Франции избежать обострения не удалось. В Лионе, Ницце, Лилле, Тулузе и Нанте спецназовцы применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Это произошло через несколько часов после того, как министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что власти не будут терпеть насилие и нарушения общественного порядка.

В Лилле протестующие начали бросать в правоохранителей разные предметы. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Указано, что водометы применили и в Нанте, где мародеры ограбили ювелирный магазин.

Согласно последним данным, на улицы французских городов 24 октября вышли более 400 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что участники французских протестов требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Также недавно стало известно, что в Париже украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины.

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