Францию охватили протесты школьников: арестованы более 5 тысяч человек

Во Франции разразились масштабные протесты школьников, которые начались в бедных пригородах Парижа и впоследствии распространились на другие города страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Участники акций требуют улучшения условий обучения, увеличения финансирования образования и решения проблемы нехватки учителей. Власти при этом столкнулись со все более жесткими протестами, во время которых происходят столкновения с полицией.

Протесты начались в пригородах французской столицы, в частности в Обервилье, а затем распространились на Париж, Марсель, Страсбург, Тур и Лилль. На этой неделе к акциям присоединились ученики более 1200 французских школ.

Школьники жалуются на переполненные классы, нехватку педагогов и неудовлетворительное состояние учебных заведений. В некоторых школах из-за отсутствия учителей отменили уроки математики, гуманитарных дисциплин, английского языка и физкультуры.

"В прошлом году я сдавала выпускной экзамен по французскому без учителя французского языка. А учителя имеют огромное влияние", – рассказала 17-летняя Мейса, живущая в небогатом пригороде Парижа и мечтающая стать учительницей английского.

"Это не те условия, в которых можно учиться", – добавила она.

Еще одна участница протеста, 15-летняя Амелия, вышла на акцию с плакатом с надписью: "Наш адрес не должен определять наше будущее".

По ее словам, школьники требуют таких же возможностей, как и учащиеся в других регионах Франции.

"Управление образования недостаточно инвестирует в пригород. Это классизм и расизм", – заявила девушка.

По данным профсоюза CGT, в департаменте Сена-Сен-Дени, где расположены бедные пригороды Парижа, в протестах в четверг участвовало около двух третей старших школ.

Профсоюз также утверждает, что в двух третях учебных заведений региона остаются вакантными должности учителей.

Ученики, их родители и педагоги также сообщают о проблемах с санитарным состоянием школ, нехватке медсестер и социальных работников. В отдельных учебных заведениях, по их словам, даже нет достаточного количества питьевой воды.

Схватки с копнами

Параллельно протесты сопровождаются столкновениями со стражами порядка. В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ и резиновые шары.

По данным Reuters, с начала протестов было арестовано более 5 тысяч человек, а некоторые участники акций получили серьезные травмы, в том числе повреждения глаз, выбитые зубы и травмы головы.

В то же время в полиции заявляют о раненых правоохранителях. По словам представительницы Национальной полиции Франции Агаты Фуко, более 600 полицейских получили травмы.

Парижский префект полиции Патрис Фо заявил, что протестное движение фактически вышло из-под контроля и призвал участников вернуться к мирным формам протеста.

Ситуация накалилась на фоне бюджетных споров во Франции. Правительство представило бюджет на 2027 год, предусматривающий, в частности, увеличение расходов на образование на 1,7% – до 65,53 млрд евро. Однако это повышение ниже уровня инфляции и не учитывает пенсии учителей.

Протестующие считают, что годы недостаточного финансирования привели к ухудшению условий обучения. При этом в 2026 году правительство сократило 3256 учительских должностей по всей стране.

По данным французского Министерства образования, средние расходы на одного учащегося средней школы в 2024 году составили 11 660 евро. Для сравнения, в 2010 году этот показатель равнялся 11 910 евро, то есть за последнее десятилетие существенно не изменился.

Нынешние акции стали самым крупным общенациональным протестным движением французских школьников за последние десятилетия. Подобные масштабные протесты по финансированию образования проходили во Франции в 1990-х годах. Тогда участникам акций удалось добиться увеличения финансирования, однако со временем расходы на одного ученика снова начали стагнировать.