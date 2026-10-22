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В Париже украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины (фото)

17:25 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Иван Носальский
В Париже украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины (фото) Фото: митинг в поддержку Украины прошел в Париже
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В Париже десятки украинцев и французов вышли на митинг в среду, 21 октября, чтобы выразить солидарность украинскому сопротивлению в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов митинга.

Участники митинга вышли на улицы с украинскими флагами. Таким образом они пытались напомнить миру о важности единства перед лицом российской агрессии.

"Украина как никто другой знает, к чему приводят внутренняя раздор, хаос и ужасные моменты, когда из-за чужих амбиций погибают мирные люди. Мы на собственном горьком опыте почувствовали цену потери единства перед угрозой агрессора", - отметили организаторы митинга.

Они уточнили, что одна из причин организации акции - попытка поддержать страны ЕС в их консолидации.

В Париже украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины (фото)В Париже украинцы и французы вышли на митинг в поддержку Украины (фото)

Организаторы обратили внимание, что в то время, когда Кремль пытается расшатать европейские демократии изнутри и посеять хаос, единство является единственным щитом. Помогая Украине сегодня, Европа защищает свой дом от такого же разрушительного сценария.

Стоит заметить, что такой митинг прошел на фоне массовых протестов во Франции против роста стоимости жизни, цен на топливо и проблем в системе образования.

Помощь Украине от Франции

Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины в Европе. Она предоставляет украинским защитникам военную помощь с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время украинские пилоты начнут подготовку на истребителях Rafale.

Первые такие самолеты Украина заказала у Франции еще в июле этого года.

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