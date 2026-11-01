Во Франции на Хэллоуин протесты переросли в стычки: более полутысячи задержанных

Во Франции 31 октября в Париже, Марселе и других городах прошли массовые протесты против дороговизны и ухудшения государственных услуг. После мирных маршей вспыхнули стычки с полицией. К вечеру правоохранители задержали 565 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях по всей стране приняло участие около 320 тысяч человек. Это меньше, чем предыдущий уикенд, когда на акции вышли примерно 410 тысяч участников. В Париже протестовали около 70 тысяч человек.

Всего в стране прошли около 150 демонстраций. Участники выступали против роста цен, ухудшения качества государственных услуг и политики правительства Эмманюэля Макрона. К маршам присоединились школьники, профсоюзы и представители движения "желтых жилетов".

Часть демонстрантов пришла в костюмах на Хэллоуин. Участники несли плакаты с критикой власти и условий жизни во Франции.

LIVE: More and more people this evening at the Trocadéro in #Paris



A gorilla faces off against the police in front of the Eiffel Tower. A young crowd gathers to celebrate #Halloween2026 pic.twitter.com/kzQeNxcZUo — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 1, 2026

К охране порядка привлекли 70 тысяч силовиков

Французские власти заранее готовились к возможным беспорядкам. Ранее на этой неделе министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что для охраны порядка будут привлечены 70 тысяч полицейских и жандармов, в том числе элитные подразделения. Министр предупреждал, что суббота может стать днем "очень высокого риска".

Но, несмотря на масштабные меры безопасности, после преимущественно мирных маршей в нескольких городах начались столкновения с правоохранителями.

В Париже протестующие забросали полицию брусчаткой

Парижская акция началась у Порт-де-Баньоле у кольцевой дороги. Колонна двинулась в направлении Порт-де-Шарантон, обходя центральную часть города. Во время марша над участниками пролетал вертолет.

Поначалу демонстрация проходила мирно, но ситуация обострилась вблизи конечной точки маршрута. Десятки людей в масках и черной одежде с помощью молотков вырывали мостовую и бросали ее в полицейских. В милицию также бросили по меньшей мере одно зажигательное устройство.

Полиция ответила слезоточивым газом и применила дубинки. В парижской префектуре заявили, что группа из нескольких сотен участников беспорядков атаковала силовиков разными предметами. Правоохранители приняли меры по восстановлению общественного порядка.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал уровень насилия со стороны части участников беспорядков "чрезвычайным". По его словам, один из сотрудников специального полицейского подразделения в Париже был брошен коктейлем Молотова. Министр расценил этот инцидент как покушение на убийство.

Plusieurs cocktails molotov jetés contre les forces de l'ordre à Paris.



Situation très tendue porte de Charenton.#31octobre #Paris pic.twitter.com/G32fnaDICG — Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026

Сколько человек задержали после столкновений

Вечером 31 октября Министерство внутренних дел сообщило о 565 задержанных по всей стране. В Париже во время беспорядков ранения получили четверо полицейских и один жандарм.

Столкновения произошли не только в столице. В Лионе протестующие бросали в полицию разные предметы, после чего правоохранители применили слезоточивый газ. В Тулузе силовики использовали водометы для разгона несанкционированной акции, на которую собралось несколько тысяч человек, преимущественно молодежь.

В нескольких городах полиция также применяла слезоточивый газ и светло-шумовые гранаты. По данным издания, после завершения маршей к толпе, как и во время предыдущих акций, присоединились группы людей в масках.