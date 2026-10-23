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Франция разворачивает 70 тысяч полицейских на фоне протестов, музеи закроют

19:45 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Франция разворачивает 70 тысяч полицейских на фоне протестов, музеи закроют Фото: Франция выводит на улицы 70 тысяч правоохранителей (Getty Images)
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Власти Франции готовятся к массовым протестам в субботу, 24 октября. На улицы выведут 70 тысяч правоохранителей. Заведения культуры будут закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Протесты во Франции

Протесты на прошлой неделе переросли в массовые беспорядки: люди штурмовали государственные здания, разбивали витрины магазинов, грабили и вступали в стычки с полицией.

В субботу демонстранты планируют снова выйти на улицы, чтобы выразить протест против высокой стоимости жизни.

К акции планируют присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения "желтых жилетов".

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что будет задействовано:

  • около 70 тысяч полицейских и жандармов,
  • вертолеты,
  • бронированные машины,
  • водометы.

Кроме того, элитные полицейские подразделения помогут обеспечить охрану общественных построек, таких как мэрии, в рамках "высокомобильной" операции по обеспечению безопасности, добавил он.

"В социальных сетях появилось немало призывов от радикальных ультралевых группировок к совершению актов насилия и вандализма. Также снова раздаются призывы к мародерству, и эти сообщения явно распространяют участники беспорядков", - заявил Нуньес.

Он предупредил, что полиция решительно подойдет к задержаниям, и это повлечет за собой правовые последствия.

Музеи закроют

В заявлении для AP Министерство культуры сообщило, что Лувр, музеи Орсе и Пикассо, а также Гран-Пале будут закрыты.

Министерство призвало все учреждения принять необходимые меры для обеспечения "безопасности посетителей, защиты персонала и сохранения произведений искусства".

Ранее РБК-Украина писало, что Франция собирается в скором времени запретить "нелегитимные" протесты. Профсоюзам предложат альтернативные пути для маршей в защиту бизнеса.

Кроме того, 19 октября французские власти ввели часовой комендантский час в Париже, Марселе, Ницце и ряде других городов из-за погромов на фоне протестов.

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