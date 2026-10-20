Франция в огне: какие выводы из уличных протестов для Украины

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Хотя во Франции протесты являются частью политической культуры, нынешние акции имеют много отличий от предыдущих проявлений общественного неповиновения.

О чем свидетельствуют нынешние события и какие выводы следует сделать из них в Украине – читайте в колонке заместителя гендиректора "РБК-Украина" Владимира Куренного.

Франция имеет одну из богатейших историй массовых протестов в Европе. Столько, сколько их было во Франции, не было ни в одной другой стране континента.

Начиная с революции 1789-1799 годов, французы постоянно берут свою символическую Бастилию. Падают монаршие головы, сменяются правительства, уходят с должностей президенты и министры – все это сопровождается уличными протестами и народными восстаниями.

Уже за Великой французской революцией последовали революции 1830 и 1848 годов, Парижская коммуна 1871 года, студенческие бунты 1968 года, протесты так называемых "желтых жилетов" в 2018-2019 годах.

Общая черта всех этих протестов французов – социальное недовольство. Все протесты, так или иначе, имели четкие требования и цели. Не все из этих требований достигались, но определенный компромисс находился, и на время ситуация стабилизировалась.

Современные октябрьские беспорядки имеют ключевые отличия.

Во-первых, начавшись с ученических демонстраций, уличная волна расширилась так, что сегодня очень трудно сформулировать все требования митингующих.

Во-вторых, состав участников. В этих протестах в основном участвует молодежь. Причем, в том числе и школьного возраста. Полиция сообщает, что в некоторых акциях принимают участие дети 12-13 лет.

Типичен и национальный состав демонстрантов. Как правило, это французы – выходцы из Азии и Африки, дети эмигрантов. Сколько бы мы ни говорили о толерантности, всем очевидцам понятно, что титульных французов среди протестующих – меньшинство. Скелет участников – молодежь французских пригородов, которые заселены бывшими мигрантами.

Третье отличие – ультрарадикализм участников, радикально левые лозунги, готовность нарушать закон и уличный порядок. Причем если раньше левая молодежь обращала свой гнев против, например, представительств крупных транснациональных компаний и брендов (страдали в основном магазины крутых международных сетей, таких как Louis Vuitton, Gucci, Prada, Hermès – символов богатого мира), то сейчас ситуация изменилась: врагами объявлены все лавки, кафе, авто.

Радикальная толпа сжигает все на своем пути. И это свидетельствует о дальнейшей радикализации левой улицы. Масла к огню подливают радикалы-политики. Чего стоят заявления кандидата в президенты от ультралевых Меланшона.

Политика мультикультурализма во Франции показывает слабость. Молодые выходцы из других континентов не ассимилируются, не воспринимают французский образ жизни. Это факт, который можно увидеть на улицах Парижа, Бордо, Лиона, Марселя уже сегодня. Они напоминают места боевых действий. А страна получила от этого миллионы евро убытков. И это не конец.

На 5 ноября намечена следующая акция. Многие парижане с ужасом ожидают в этот судный день.

Украинцы в Париже, с которыми удалось поговорить, в отчаянии. Они, видя, как проходила Оранжевая революция и Революция Достоинства, с их культурой сосуществования с городской инфраструктурой, не могут поверить, что такой вандализм возможен в одной из ведущих европейских демократий.

Мне рассказывали, как протестующие намеренно сжигают все на своем пути и грабят магазины ведущих брендов. На следующий день буквально на сайте французского аналога OLX появляются в продаже новые модные вещи от Dior и Hermès…

Французское государство оказалось не готовым к такому размаху протестов и такому бессмысленному насилию. Это факт, который не украшает последнее время президентства Макрона.

Кстати, многие французы были возмущены тем, что, пока на улицах Парижа и других городов пылали магазины и автомобили, школы и префектуры, президент Макрон с женой сидел на концерте Селин Дион…

Левые радикалы Меланшона подогревают национальную и социальную ненависть. Ставка на молодых радикалов очевидна. Это самоубийственная ставка, но французские политики в этом отношении мало чем отличаются от украинских. Недальновидность, политическая слепота, эгоизм – все это сегодня характеризует последователей Меланшона и его сторонников.

Не считая того, в политическом выигрыше оказываются и ультраправые. Они потирают руки и говорят: "А мы вас предупреждали: мигранты – опасны, надо вернуть Францию французам". И эта спекуляция работает.

Многие наблюдатели говорят, что уличные хулиганы подыгрывают всем ультрас – и левакам, и правым. Кто-то уже предсказывает, что после такого Франция обречена на президента Марин Ле Пен.

Итак, то, что крайности всегда сходятся – не пустой звук. И об этом нужно задуматься мыслящей части обществ. Не только лишь во Франции.

Простые решения, примитивные рецепты, спички и кувалды не решают проблем. Напротив – они рождают новые и затягивают общества в кризисные ямы.

Почему-то мне кажется, что эта истина скоро будет очень актуальна и для украинского общества.