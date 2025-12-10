ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Евростат успокоил Францию и Италию из-за мегакредита для Украины

Брюссель, Среда 10 декабря 2025 16:46
UA EN RU
Евростат успокоил Францию и Италию из-за мегакредита для Украины Фото: статистическая организация Европейской Комиссии (uk.wikipedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Франция и Италия получили подтверждение, что их участие в новом кредитном пакете ЕС в поддержку Украины не повлияет на уровень их государственного долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Евростат пояснил, что финансовые гарантии, которые лежат в основе займа на сумму 210 млрд евро и обеспечены замороженными российскими активами в Бельгии, классифицируются как "условные обязательства".

Это означает, что они попадут в долговую статистику стран только в случае их фактического срабатывания - а вероятность этого оценивается как низкая.

Такое разъяснение снимает ключевые опасения Парижа и Рима, что подписание соглашения может подорвать доверие инвесторов и повысить стоимость заимствований.

Для Франции и Италии это критично, ведь на следующей неделе лидеры ЕС должны обсудить кредитный пакет, от которого зависит финансовая устойчивость Украины в 2026 году.

Еврокомиссия предлагает распределить риски между всеми странами-членами, чтобы гарантировать кредит на случай, если России все же удастся вернуть свои замороженные средства, хранящиеся в системе Euroclear.

В письме отмечается, что ни одно из условий, которые могли бы передать финансовую ответственность государствам-членам, "не будет выполнено". Фактическое бремя гарантий будет нести сама Еврокомиссия.

Германия, согласно первоначальному проекту, должна обеспечить наибольшую долю гарантий - более 52 млрд евро. Эта сумма может вырасти, поскольку Венгрия уже отказалась участвовать в механизме поддержки Украины.

Бельгия также не меняет свою позицию, добиваясь более широких гарантий безопасности от возможных российских контрмер.

В то же время самым большим риском инициативы остается возможное размораживание российских активов, если отдельные страны, такие как Венгрия или Словакия, откажутся поддерживать санкции.

Для продолжения санкций требуется единодушие, а их блокирование может заставить ЕС вернуть средства России.

Чтобы избежать такого сценария, был предложен юридический механизм, который вызывает дискуссии среди дипломатов и будет обсуждаться на заседании послов ЕС.

Евростат описал риск срабатывания гарантий как "сложное событие без очевидной вероятности".

Финансовая поддержка Украины

Финансовый пакет на 210 млрд евро - это ключевой элемент долгосрочного плана поддержки Украины, который должен обеспечить ее армию и экономику в случае затяжной войны.

Замороженные российские активы в ЕС, прежде всего в системе Euroclear, стали главной финансовой основой механизма, но их статус зависит от санкционных решений ЕС.

Венгрия и Словакия неоднократно блокировали или угрожали блокировать санкции, что создает риск для стабильности всей программы финансирования.

Лидеры ЕС будут обсуждать механизм на саммите на следующей неделе. Неудача с принятием решения можетпоставить под угрозу финансовую поддержку Украины в 2026 году.

"Репарационный кредит" - препятствия в согласовании

Напомним, что большинство замороженных российских активов хранятся в Бельгии, правительство которой выступает против их использования, ссылаясь на высокие риски и возможные осложнения мирного процесса.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц посетил Брюссель, пытаясь убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать инициативу. Однако во время рабочего ужина с участием фон дер Ляйен ожидаемых изменений в позиции Бельгии не произошло.

Кроме того, Франция заявила, что не готова включать в запланированный "репарационный кредит" активы РФ, хранящиеся во французских частных банках, общей стоимостью около 18 млрд евро.

Мы также писали, что основное бремя гарантий возьмут на себя Германия, Франция и Италия. Германия - около 51,3 млрд евро, Франция - 34 млрд, Италия - 25,1 млрд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Италия Евростат
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте