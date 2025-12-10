Євростат заспокоїв Францію та Італію через мегакредит для України

Франція та Італія отримали підтвердження, що їхня участь у новому кредитному пакеті ЄС на підтримку України не вплине на рівень їхнього державного боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Євростат пояснив, що фінансові гарантії, які лежать в основі позики на суму 210 млрд євро та забезпечені замороженими російськими активами в Бельгії, класифікуються як "умовні зобов’язання".

Це означає, що вони потраплять у боргову статистику країн лише у випадку їх фактичного спрацювання - а ймовірність цього оцінюється як низька.

Таке роз’яснення знімає ключові побоювання Парижа та Рима, що підписання угоди може підірвати довіру інвесторів і підвищити вартість запозичень.

Для Франції та Італії це критично, адже наступного тижня лідери ЄС мають обговорити кредитний пакет, від якого залежить фінансова стійкість України у 2026 році.

Єврокомісія пропонує розподілити ризики між усіма країнами-членами, аби гарантувати кредит на випадок, якщо Росії все ж вдасться повернути свої заморожені кошти, що зберігаються у системі Euroclear.

У листі наголошується, що ані одна з умов, які могли б передати фінансову відповідальність державам-членам, "не буде виконана". Фактичний тягар гарантій нестиме сама Єврокомісія.

Німеччина, згідно з початковим проєктом, має забезпечити найбільшу частку гарантій - понад 52 млрд євро. Ця сума може вирости, оскільки Угорщина вже відмовилася долучатися до механізму підтримки України.

Бельгія також не змінює свою позицію, домагаючись ширших гарантій безпеки від можливих російських контрзаходів.

Водночас найбільшим ризиком ініціативи залишається можливе розмороження російських активів, якщо окремі країни, такі як Угорщина або Словаччина, відмовляться підтримувати санкції.

Для продовження санкцій потрібна одностайність, а їх блокування може змусити ЄС повернути кошти Росії.

Щоб уникнути такого сценарію, було запропоновано юридичний механізм, який викликає дискусії серед дипломатів і буде обговорюватися на засіданні послів ЄС.

Євростат описав ризик спрацювання гарантій як "складну подію без очевидної ймовірності".

Фінансова підтримка України

Фінансовий пакет на 210 млрд євро - це ключовий елемент довгострокового плану підтримки України, який має забезпечити її армію та економіку у випадку затяжної війни.

Заморожені російські активи в ЄС, насамперед у системі Euroclear, стали головною фінансовою основою механізму, але їхній статус залежить від санкційних рішень ЄС.

Угорщина та Словаччина неодноразово блокували або погрожували блокувати санкції, що створює ризик для стабільності всієї програми фінансування.

Лідери ЄС обговорюватимуть механізм на саміті наступного тижня. Невдача з ухваленням рішення може поставити під загрозу фінансову підтримку України у 2026 році.