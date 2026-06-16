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В Евросоюзе создадут систему защиты от нарушений правил со стороны новых стран

02:52 16.06.2026 Вт
2 мин
Как новые защитные механизмы ЕС будут наказывать будущих членов?
aimg Екатерина Коваль
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)

Евросоюз разрабатывает механизмы, которые не позволят отступать от реформ или блокировать решения после вступления новых членов. Это происходит на фоне начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Что планирует ЕС

В интервью Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел в Люксембурге Кос заявила: у Еврокомиссии уже есть идеи по укреплению системы - в частности, защитные механизмы и переходные периоды до предоставления определенных прав членства.

"Если новая страна-член будет соблюдать правила - ничего не произойдет. Если нет - защитные механизмы сработают жестко. Именно такую систему мы и строим", - сказала она.

Почему возникла эта необходимость

Основанием послужили уроки из опыта Венгрии. Во времена премьера Орбана Будапешт систематически блокировал консенсус по санкциям против России и затягивал поддержку Украины. ЕС заморозил более 10 миллиардов евро фондов из-за нарушения демократических и судебных обязательств. Именно такого сценария в блоке хотят избежать.

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Франция, Германия и Нидерланды настаивают: любое расширение должно сопровождаться гарантиями сохранения реформ и защитой баланса сил в блоке.

Черногория как тест-кейс

Соглашение о вступлении Черногории - первой страны-кандидата, которая приблизилась к членству со времен Хорватии в 2013 году, - станет моделью для будущих расширений. Именно в ней впервые будут закреплены механизмы, гарантирующие соблюдение правил через пять, десять и пятнадцать лет после вступления.

Ранее The Guardian сообщал, что блок рассматривает возможность временно ограничить право вето новых членов, чтобы исключить возможность блокирования решений после расширения.

Параллельно продолжаются дискуссии о формате интеграции Украины. Канцлер Мерц предложил "ассоциированное членство" в качестве промежуточного шага, однако Зеленский отверг эту идею - Киев настаивает на полноценном и равноправном членстве в ЕС без каких-либо промежуточных статусов.

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