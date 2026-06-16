У Євросоюзі створять систему захисту від порушень правил новими країнами

Що будує ЄС

В інтерв'ю Politico на полях зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі Кос заявила: Єврокомісія вже має ідеї щодо зміцнення системи - зокрема захисні механізми і перехідні періоди до надання певних прав членства.

"Якщо нова країна-член дотримуватиметься правил - нічого не станеться. Якщо ні - захисні механізми вдарять жорстко. Саме таку систему ми будуємо", - сказала вона.

Чому виникла ця необхідність

Підставою стали уроки з досвіду Угорщини. За часів прем'єра Орбана Будапешт систематично блокував консенсус щодо санкцій проти Росії та уповільнював підтримку України. ЄС заморозив понад 10 мільярдів євро фондів через порушення демократичних та судових зобов'язань. Саме такого сценарію в блоці хочуть уникнути.

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Франція, Німеччина та Нідерланди наполягають: будь-яке розширення має супроводжуватися гарантіями збереження реформ і захистом балансу сил у блоці.

Чорногорія як тест-кейс

Угода про вступ Чорногорії - першої країни-кандидата, яка наблизилася до членства з часів Хорватії у 2013 році, - стане моделлю для майбутніх розширень. Саме в ній вперше будуть закріплені механізми, що гарантують дотримання правил через п'ять, десять і п'ятнадцять років після вступу.