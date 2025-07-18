Зеленский анонсировал новые санкции против россиян на разных уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые экономические санкции против россиян на разных уровнях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции...

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции", - подчеркнул президент Украины.

Он также приветствовал введение Евросоюзом очередного, 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

"Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал", - добавил Зеленский.