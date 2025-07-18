ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский анонсировал новые санкции против россиян на разных уровнях

Пятница 18 июля 2025 11:36
UA EN RU
Зеленский анонсировал новые санкции против россиян на разных уровнях Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые экономические санкции против россиян на разных уровнях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции...

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции", - подчеркнул президент Украины.

Он также приветствовал введение Евросоюзом очередного, 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

"Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал", - добавил Зеленский.

Новый пакет санкций ЕС против России

Напомним, что сегодня, 18 июля, страны-члены ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ, главным ограничением которого стала новая нижняя граница на российскую нефть.

Лимит будет установлен на 15 долларов за баррель ниже рыночных цен и будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен.

Пакет также включает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании "Роснефть", также попал в черный список.

Новый пакет санкций Европейская комиссия представила еще 10 июня. Однако Словакия вместе с Венгрией отказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ. Впрочем, в конце концов Словакия согласилась снять блокировку с новых экономических норм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе