Евросоюз ответил США пошлинами на 21 млрд евро: что попало под удар

Европейский союз вводит пошлины на импорт американских товаров в ответ на тарифы, которые президент США Дональд Трамп наложил на металлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, ЕС сегодня, 9 апреля, утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро (примерно 23,2 млрд долларов). Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.

Что попало под удар

В среду большинство из 27 стран-членов ЕС проголосовали за введение санкций, некоторые из которых вступят в силу в середине апреля. Пошлины коснутся сои, а также бриллиантов, сельскохозяйственной продукции, мотоциклов и мяса птицы.

Под давлением со стороны некоторых государств-членов ЕС из перечня исключили бурбон после того, как Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран.

Этот шаг, как отмечает издание, усиливает трансатлантическую торговую войну, поскольку США также ввели универсальную 20% пошлину на почти весь европейский экспорт, отдельно - 25% на автомобили и автозапчасти. Также Трамп уже анонсировал новые тарифы на древесину, микрочипы и фармацевтическую продукцию. В целом новые пошлины охватывают товары ЕС на 380 миллиардов евро.

Когда заработают пошлины ЕС

По данным Bloomberg, первая часть пошлин вступит в силу 15 апреля, вторая - в середине мая, третья - 1 декабря. Большинство товаров обложат 25% пошлиной, отдельные - 10%.

Еврокомиссия заявила, что эти контрмеры могут быть приостановлены в любой момент, если США согласятся на справедливое и сбалансированное переговорное решение.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, по информации издания, обсудил параметры возможных переговоров со своими американскими коллегами, но существенного прогресса пока нет. Американская сторона, по данным источников, не имеет четкого мандата на переговоры от Трампа.

Кроме того, Еврокомиссия готовит набор новых контрмер в ответ на так называемые "зеркальные пошлины" США, которые уже вступили в силу. Ожидается, что на следующей неделе комиссия представит эти меры государствам-членам ЕС.

Пошлины Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о планах ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.

В частности, Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Пошлины, которые также охватывают готовые металлические изделия.