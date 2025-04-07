Европа предложила США нулевые тарифы на промышленные товары, - фон дер Ляйен

Евросоюз предложил США установить взаимные нулевые тарифы на промышленные товары, чтобы избежать большой торговой войны между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Европа готова к переговорам с Соединенными Штатами по тарифам.

"Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали это со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Она на столе", - заявила фон дер Ляйен.

Вместе с тем президент ЕК подчеркнула, что Евросоюз готов к контрмерам, если не удастся договориться с США о смягчении тарифной политики.

"Мы также готовы ответить контрмерами. И защитить себя от косвенных последствий из-за переориентации торговли",- добавила глава Еврокомиссии.

Новые тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.

Вчера, 6 апреля, министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не собирается откладывать введение в действие новых тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, несмотря на желание ряда стран пересмотреть эти пошлины. Он отметил, что новые пошлины будут действовать "дни и месяцы".