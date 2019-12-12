У Європейської ради немає підстав для скасування санкцій проти РФ, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Заяви окремих країн ЄС про скасування санкцій є недостатніми, вважає Кулеба

Наразі немає реальних підстав скасування санкцій Європейського союзу проти Росії. Як передає РБК-Україна, про це сказав "Укрінформу" віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Він додав, що Європейська рада на засіданні цього тижня розгляне питання продовження санкцій проти Росії. Кулеба зазначив, що за його інформацією, на саміті ЄС цього тижня санкції будуть продовжені.

"Я не бачу жодних підстав для послаблення санкцій Європейського союзу проти Росії", - підкреслив Кулеба.

При цьому, український віцепрем'єр оцінив нормандську зустріч як "успішну для України, але водночас вона не призвела до реального врегулювання".

"Ми розуміємо, що в Євросоюзі є країни, які хочуть послабити санкційний тиск на Росію, але наразі вони не мають жодних козирів на руках для того, щоби це зробити", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців. Росії продовжать обмеження за окупацію Криму.