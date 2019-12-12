Оборонний бюджет США включає санкції проти Північного потоку - 2

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Затвердити санкції повинен Сенат США вже наступного тижня

Ухвалений конгресом Сполучених Штатів Закон про національну оборону включає, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook.

Зокрема, за його словами, йдеться про обов'язкові санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво цього газопроводу.

"Позитивна новина для України. Наступний крок - голосування за цей законопроект в Сенаті наступного тижня, підписання закону президентом Трампом і впровадження", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну оборону на суму 738 мільярдів доларів, в яку включені 300 млн доларів військової допомоги для України.

Раніше РБК-Україна писало, що Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Згодом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що санкції США проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку" не зупинять будівництво газопроводів. На його думку, "Конгрес робить усе, щоб погіршити відносини з Росією".