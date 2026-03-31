Евросоюз вернется к плану "А", если кредит для Украины не сработает, - Каллас

Евросоюз может вернуться к обсуждению "репарационного кредита" для Украины, если выделение 90 млрд евро продолжит блокировать Венгрия.

Как передает РБК-Украина , об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Она напомнила, что кредит в размере 90 млрд евро для Украины, который лидеры стран ЕС согласовали в конце прошлого года, был планом "Б".

"План "А" предусматривал использование замороженных активов. Поэтому нам следует также помнить: если план "Б" не сработает, вернемся к плану "А". Но мы, безусловно, должны предоставить Украине финансирование, необходимое для противостояния российской агрессии", - отметила Каллас.

"Репарационный кредит"

Напомним, в прошлом году в Евросоюзе активно обсуждали идею предоставления Украине "репарационного кредита" на 210 млрд евро под залог замороженных активов России.

Но согласовать такую инициативу странам ЕС не удалось. Ключевой причиной стала позиция Бельгии, которая потребовала серьезных гарантий для такого решения. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов РФ.