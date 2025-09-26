ua en ru
Евросоюз планирует создать три "стены" для обороны восточного фланга от России, - Кубилюс

Евросоюз, Пятница 26 сентября 2025 18:10
Евросоюз планирует создать три "стены" для обороны восточного фланга от России, - Кубилюс Фото: еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз построит трехсоставную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" - морской, беспилотной и наземной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса во время пресс-конференции.

По словам Кубилюса, общий подход к защите восточных стран ЕС от российских провокаций охватывает три направления:

  • Система противодействия провокациям на наземной границе - так называемая "наземная стена";
  • Меры для противодействия нарушениям воздушного пространства стран ЕС - "стена дронов";
  • Меры для защиты от возможных провокаций России на море - "морская стена".

Кто присутствовал на обсуждении проекта

Кубилюс отметил, что на заседании присутствовали министры обороны стран, граничащих с Россией и Украиной - это Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Также пригласили представителей НАТО, Венгрии и Словакии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Каю Каллас, министра обороны Дании и министра обороны Украины - Денис Шмыгаль поделился украинским опытом, проверенным в боях против российских оккупантов.

"Мы сталкиваемся с четкими вызовами. Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", - добавил еврокомиссар.

Итоги заседания

Кубилюс подтвердил, что ЕС согласовал подход к защите восточного фланга. А приоритетами для немедленных действий стали совершенствование возможностей по выявлению, отслеживанию и перехвату вражеских дронов.

"На сегодняшней встрече мы договорились перейти от обсуждений к конкретным действиям. Мы согласовали важнейшие пункты: Eastern Flank Watch со "стеной дронов" в его центре", - отметил он.

По словам еврокомиссара, реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и учетом украинского боевого опыта. Нужны скоординированные и оперативные решения - технические, информационные, разведывательные и другие.

Европе сейчас многого не хватает - систем обнаружения, систем отслеживания, а главное, возможностей эффективного и дешевого уничтожения дронов. Украина использует для этого мобильные огневые группы, дроны-перехватчики и только потом - классические зенитные средства вроде пушек и ракет.

"Безусловно, когда мы сравниваем, как украинцы борются с дронами и какие возможности имеем мы, можно очень четко сказать, что нам нужно развивать дополнительные возможности, которых нам, возможно, пока не хватает", - признал Кубилюс.

Таким образом, по его словам, ЕС нужно оперативно развивать и внедрять эффективные и дешевые средства борьбы с дронами. Также приветствуется поиск новых инструментов, в том числе лазерного вооружения, которое считается очень перспективным.

Напомним, министр обороны Украины Шмыгаль по итогам заседания подтвердил, что Киев готов принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов". Совместную декларацию об участии в проекте могут подписать уже в октябре этого года.

Реальной неожиданностью стало то, что к первому обсуждению по "Стене дронов" решила присоединиться Словакия. А уже после заседания СМИ сообщили, что в нем также приняла участие и Венгрия. При этом союзники ранее требовали не допускать эти страны к проекту - поскольку Венгрией и Словакией руководят пророссийские правительства.

