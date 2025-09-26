Євросоюз планує створити три "стіни" для оборони східного флангу від Росії, - Кубілюс

Європейський Союз побудує трискладову систему захисту східного флангу від Росії. Мова йде про три "стіни" - морську, дронову та наземну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса під час пресконференції .

За словами Кубілюса, загальний підхід до захисту східних країн ЄС від російських провокацій охоплює три напрямки:

Система протидії провокаціям на наземному кордоні - так звана "наземна стіна";

Заходи для протидії порушенням повітряного простору країн ЄС - "стіна дронів";

Заходи для захисту від можливих провокацій Росії на морі - "морська стіна".

Хто був присутній на обговоренні проєкту

Кубілюс зазначив, що на засіданні були присутні міністри оборони країн, які межують з Росією та Україною - це Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Румунія.

Також запросили представників НАТО, Угорщини та Словаччини, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Каю Каллас, міністра оборони Данії та міністра оборони України - Денис Шмигаль поділився українським досвідом, перевіреним у боях проти російських окупантів.

"Ми стикаємося з чіткими викликами. Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша реакція має бути рішучою, єдиною та негайною", – додав єврокомісар.

Підсумки засідання

Кубілюс підтвердив, що ЄС узгодив підхід до захисту східного флангу. А пріоритетами для негайних дій стали вдосконалення можливостей з виявлення, відстеження та перехоплювання ворожих дронів.

"На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій. Ми узгодили найважливіші пункти: Eastern Flank Watch зі "стіною дронів" у його центрі", – зазначив він.

За словами єврокомісара, реалізація проєкту здійснюватиметься в кооперації з Україною та урахуванням українського бойового досвіду. Потрібні скоординовані та оперативні рішення - технічні, інформаційні, розвідувальні та інші.

Європі зараз багато чого не вистачає - систем виявлення, систем відстеження, а головне, можливостей ефективного та дешевого знищення дронів. Україна використовує для цього мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі й тільки потім - класичні зенітні засоби на кшталт гармат та ракет.

"Безумовно, коли ми порівнюємо, як українці борються з дронами і які можливості маємо ми, можна дуже чітко сказати, що нам потрібно розвивати додаткові можливості, яких нам, можливо, наразі бракує", - визнав Кубілюс.

Таким чином, за його словами, ЄС потрібно оперативно розвивати та впроваджувати ефективні та дешеві засоби боротьби з дронами. Також вітається пошук нових інструментів, в тому числі лазерного озброєння, яке вважається дуже перспективним.