Присоединится ли Словакия к проекту "Стена дронов"? В ЕС ответили
Словакия присоединится к первому обсуждению по "стене дронов", которое состоится под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса завтра, 26 сентября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ЕК Тома Ренье на брифинге в Еврокомиссии.
Кроме Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, в обсуждении также примут Украина, Словакия и Дания.
"В этот список мы добавили Словакию, мы добавили Украину, которая, конечно, полностью вовлечена благодаря своему опыту, и, безусловно, Дания также будет полностью включена в эти обсуждения. Это также будет возможность еще раз подчеркнуть и обсудить последние события в Дании", - сообщил Ренье.
По словам представителя ЕС, первая встреча именно с прифронтовыми государствами.
Заседание состоится в формате онлайн.
"Стена дронов"
Напомним, ранее стало известно, что семь стран ЕС, Украина и Европейская комиссия проведут переговоры по созданию "стены дронов" для защиты от российских беспилотников.
А президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов". Такая инициатива должна защитить страны от атак беспилотников. Пеллегрини уверен, что министр обороны, министр иностранных и европейских дел, а также представители вооруженных сил Словакии сделают все возможное, чтобы страна стала частью такого проекта.