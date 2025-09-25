Присоединится ли Словакия к проекту "Стена дронов"? В ЕС ответили

Словакия присоединится к первому обсуждению по "стене дронов", которое состоится под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса завтра, 26 сентября.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер ЕК Тома Ренье на брифинге в Еврокомиссии.

Кроме Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, в обсуждении также примут Украина, Словакия и Дания.

"В этот список мы добавили Словакию, мы добавили Украину, которая, конечно, полностью вовлечена благодаря своему опыту, и, безусловно, Дания также будет полностью включена в эти обсуждения. Это также будет возможность еще раз подчеркнуть и обсудить последние события в Дании", - сообщил Ренье.

По словам представителя ЕС, первая встреча именно с прифронтовыми государствами.

Заседание состоится в формате онлайн.