ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Присоединится ли Словакия к проекту "Стена дронов"? В ЕС ответили

Словакия, Четверг 25 сентября 2025 16:03
UA EN RU
Присоединится ли Словакия к проекту "Стена дронов"? В ЕС ответили Фото: Андрюс Кубилюс (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Словакия присоединится к первому обсуждению по "стене дронов", которое состоится под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса завтра, 26 сентября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ЕК Тома Ренье на брифинге в Еврокомиссии.

Кроме Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, в обсуждении также примут Украина, Словакия и Дания.

"В этот список мы добавили Словакию, мы добавили Украину, которая, конечно, полностью вовлечена благодаря своему опыту, и, безусловно, Дания также будет полностью включена в эти обсуждения. Это также будет возможность еще раз подчеркнуть и обсудить последние события в Дании", - сообщил Ренье.

По словам представителя ЕС, первая встреча именно с прифронтовыми государствами.

Заседание состоится в формате онлайн.

"Стена дронов"

Напомним, ранее стало известно, что семь стран ЕС, Украина и Европейская комиссия проведут переговоры по созданию "стены дронов" для защиты от российских беспилотников.

А президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов". Такая инициатива должна защитить страны от атак беспилотников. Пеллегрини уверен, что министр обороны, министр иностранных и европейских дел, а также представители вооруженных сил Словакии сделают все возможное, чтобы страна стала частью такого проекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Дрони
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"