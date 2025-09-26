Украина готова присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов", - Шмыгаль
Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы", - заверил министр.
По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" - а Украина готова стать ее частью.
"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.
Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.
"Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - резюмировал министр.
Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября пригласят только семь приграничных государств Евросоюза - Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.
Неожиданно к первому обсуждению по "Стене дронов" решила присоединиться Словакия. А 26 сентября стало известно, что в обсуждении приняла участие также Венгрия. Обе страны ранее не планировали допускать к проекту из-за их пророссийской позиции.