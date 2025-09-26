ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина готова присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов", - Шмыгаль

Украина, Пятница 26 сентября 2025 17:16
UA EN RU
Украина готова присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов", - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы", - заверил министр.

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" - а Украина готова стать ее частью.

"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

"Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - резюмировал министр.

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль

Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября пригласят только семь приграничных государств Евросоюза - Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.

Неожиданно к первому обсуждению по "Стене дронов" решила присоединиться Словакия. А 26 сентября стало известно, что в обсуждении приняла участие также Венгрия. Обе страны ранее не планировали допускать к проекту из-за их пророссийской позиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Дрони
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"