Украина готова присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов", - Шмыгаль

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы", - заверил министр.

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" - а Украина готова стать ее частью.

"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

"Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - резюмировал министр.