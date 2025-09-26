ua en ru
Венгрия присоединилась к обсуждению европейской "Стены дронов", - СМИ

Евросоюз, Пятница 26 сентября 2025 16:42
Венгрия присоединилась к обсуждению европейской "Стены дронов", - СМИ Фото: еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Венгрия, несмотря на свою пророссийскую позицию и опасения других членов Европейского Союза, все же приняла участие в заседании 26 сентября, где обсуждался оборонный проект "стены дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post.

Отмечается, что 26 сентября еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс председательствовал на заседании, посвященном "стене дронов". Издание утверждает, что в нем приняли участие чиновники не только из Болгарии, Дании, Румынии и Словакии, но и Венгрии. Также присутствовали представители Украины и НАТО.

"Цель состоит в том, чтобы установить, какое оборудование имеют эти страны для противодействия вторжениям дронов, что еще им может понадобиться для закрытия любых пробелов на восточном фланге НАТО, а также для Кубилюса выяснить, где можно найти средства ЕС для поддержки этих усилий", - сказано в материале.

При этом на саммите ЕС в Копенгагене в следующую среду лидеры стран-членов обсудят выводы из встречи 26 сентября. Сначала усилия сосредоточат на восточном фланге - он ближе всего к Украине и России. Однако Еврокомиссия надеется, что к инициативе присоединятся другие члены ЕС.

Отметим, еврокомиссар Кубилюс утверждает, что Евросоюз может значительно улучшить возможности по обнаружению дронов в течение года. Однако он признал, что создание полной оборонной сети займет много времени.

Еще раньше стало известно, что на заседание касательно "стены дронов" пригласили семь государств-членов ЕС - Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Планировалось, что Словакию и Венгрию не допустят к этой программе из-за пророссийской позиции правительств этих стран.

Однако уже 25 сентября стало известно, что Словакия присоединится к первому обсуждению по "стене дронов". Венгрия публично о таком желании не объявляла, но как оказалось, Будапешт тоже принял участие в обсуждении.

