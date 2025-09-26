Венгрия присоединилась к обсуждению европейской "Стены дронов", - СМИ

Венгрия, несмотря на свою пророссийскую позицию и опасения других членов Европейского Союза, все же приняла участие в заседании 26 сентября, где обсуждался оборонный проект "стены дронов".

Отмечается, что 26 сентября еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс председательствовал на заседании, посвященном "стене дронов". Издание утверждает, что в нем приняли участие чиновники не только из Болгарии, Дании, Румынии и Словакии, но и Венгрии. Также присутствовали представители Украины и НАТО.

" Цель состоит в том, чтобы установить, какое оборудование имеют эти страны для противодействия вторжениям дронов, что еще им может понадобиться для закрытия любых пробелов на восточном фланге НАТО, а также для Кубилюса выяснить, где можно найти средства ЕС для поддержки этих усилий", - сказано в материале.