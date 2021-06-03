Євросоюз відреагував на вирок "суду" в Криму голові Меджилісу Чубарову

Євросоюз відмовився визнати вирок "верховного суду" Криму, який заочно засудив главу Меджилісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці . В ЄС підкреслили, що це судове рішення є ще одним прикладом переслідування і свідчить про погіршення прав людини.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків .

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією і, отже, не визнає і не визнає цей "вирок" незаконного суду", - підкреслюється в повідомленні.

У ЄС зазначили, що" вирок "Чубарову - це серйозне порушення його прав людини і ще один приклад переслідування кримськотатарської громади російською"владою". Крім того, це "судове рішення" вказує на серйозне погіршення прав людини в Криму після його окупації Росією.

"Заборона на діяльність Меджилісу має бути скасована без подальшого зволікання", - додали у відомстві.

Там також закликали російську владу негайно звільнити всіх незаконно утримуваних в Криму українських громадян.