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Евросоюз отреагировал на приговор "суда" в Крыму главе Меджилиса Чубарову

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Брюссель, Четверг 03 июня 2021 18:02
Евросоюз отреагировал на приговор "суда" в Крыму главе Меджилиса Чубарову Фото: лидер Меджлиса Рефат Чубаров (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз отказался признать приговор "верховного суда" Крыма, который заочно приговорил главу Меджилиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы. В ЕС подчеркнули, что это судебное решение является еще одним примером преследования и свидетельствует об ухудшении прав человека.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и, следовательно, не признает и не признает этот "приговор" незаконного суда", - подчеркивается в сообщении.

В ЕС отметили, что "приговор" Чубарову - это серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями". Кроме того, это "судебное решение" указывает на серьезное ухудшение прав человека в Крыму после его оккупации Россией.

"Запрет на деятельность Меджилиса должен быть отменен без дальнейшего промедления", - добавили в ведомстве.

Там также призвали российские власти немедленно освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму украинских граждан.

Напомним, 1 июня 2021 года "верховный суд" Крыма приговорил Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года.

Отметим, оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.

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