Евросоюз отреагировал на приговор "суда" в Крыму главе Меджилиса Чубарову

Евросоюз отказался признать приговор "верховного суда" Крыма, который заочно приговорил главу Меджилиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы . В ЕС подчеркнули, что это судебное решение является еще одним примером преследования и свидетельствует об ухудшении прав человека.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей .

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и, следовательно, не признает и не признает этот "приговор" незаконного суда", - подчеркивается в сообщении.

В ЕС отметили, что "приговор" Чубарову - это серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями". Кроме того, это "судебное решение" указывает на серьезное ухудшение прав человека в Крыму после его оккупации Россией.

"Запрет на деятельность Меджилиса должен быть отменен без дальнейшего промедления", - добавили в ведомстве.

Там также призвали российские власти немедленно освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму украинских граждан.