Евросоюз отреагировал на приговор "суда" в Крыму главе Меджилиса Чубарову
Евросоюз отказался признать приговор "верховного суда" Крыма, который заочно приговорил главу Меджилиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы. В ЕС подчеркнули, что это судебное решение является еще одним примером преследования и свидетельствует об ухудшении прав человека.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и, следовательно, не признает и не признает этот "приговор" незаконного суда", - подчеркивается в сообщении.
В ЕС отметили, что "приговор" Чубарову - это серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями". Кроме того, это "судебное решение" указывает на серьезное ухудшение прав человека в Крыму после его оккупации Россией.
"Запрет на деятельность Меджилиса должен быть отменен без дальнейшего промедления", - добавили в ведомстве.
Там также призвали российские власти немедленно освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму украинских граждан.
Напомним, 1 июня 2021 года "верховный суд" Крыма приговорил Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года.
Отметим, оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе пятый президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщало РБК-Украина, оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.