ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT

Новина українською →
Суббота 25 марта 2023 15:44
Евросоюз настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз поддерживает переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, один из чиновников ЕС заявил, что блок хочет, чтобы Си говорил с Зеленским так же, как он общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы считаем позитивным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали, на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - приводит FT слова чиновника.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, он не получал от Пекина предложений о переговорах с Си, но передавал по дипломатическим каналам, что хочет диалога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Китай Евросоюз Си Цзиньпинь
NEWS
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию