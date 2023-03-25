Будут говорить об Украине. Макрон и фон дер Ляен посетят Китай

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетят Пекин для переговоров о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Макрон уже подтвердил этот визит, а также то, что фон дер Ляен будет сопровождать его. Там они должны встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Президент Франции подчеркнул, что это он попросил главу Еврокомиссии сопровождать его в поездке, чтобы представить там "единый голос".

Кроме того, он призвал Пекин повлиять на Москву, чтобы и прекратила войну в Украине.