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Будут говорить об Украине. Макрон и фон дер Ляен посетят Китай

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Суббота 25 марта 2023 05:18
Будут говорить об Украине. Макрон и фон дер Ляен посетят Китай Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетят Пекин для переговоров о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Макрон уже подтвердил этот визит, а также то, что фон дер Ляен будет сопровождать его. Там они должны встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Президент Франции подчеркнул, что это он попросил главу Еврокомиссии сопровождать его в поездке, чтобы представить там "единый голос".

Кроме того, он призвал Пекин повлиять на Москву, чтобы и прекратила войну в Украине.

Напомним, что премьер-министр Испании тоже собирается в Пекин. Его встреча намечена на 31 марта.

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