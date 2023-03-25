Зеленский о переговорах с Си Цзиньпинем: мне не поступали предложения от Китая

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином. Но он передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Как пишет издание, в отношении Китая, который предложил свой "мирный план" для урегулирования конфликта, Зеленский сказал, что не получал никаких предложений, и добавил, что обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану из 10 пунктов, предложенного украинской стороной, и проведения встречи на высшем уровне.

Глава государства выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", - заявил Зеленский.

Напомним, как ранее заявили на Банковой, разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в ее организации возникли определенные сложности из-за позиции Пекина.

Добавим, ранее мы писали, что во время визита лидер Китая Си Цзиньпин в Москву, в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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