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Евросоюз должен быть готов, что война в Украине может длиться еще долго, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу следует подготовится к тому, что война России против Украины может продлиться еще долгое время.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы должны подготовиться к тому, что это (речь о войне России против Украины - ред.) может продолжаться долгое время”, - подчеркнул глава немецкого правительства.

По его словам, сейчас для Евросоюза важно провести консультации и прийти к выводу, что блок готов еще в течение длительного времени поддерживать Украину не только в финансовом и гуманитарном плане, но и поставлять оружие.

Отметим, что сегодня, 29 июня, в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, на котором лидеры обсуждают последствия попытки государственного переворота в России и поддержку Украине.

Прогнозы насчет завершения войны в Украине

Напомним, официальные лица Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны возможно только при полной деоккупации всех территорий нашей страны, которые временно контролируют российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что война может завершиться уже в этом году.

При этом президент Владимир Зеленский рассказал, что он не теряет веры в завершение войны до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

В то же время спецслужбы Швейцарии отмечали, что завершение войны России против Украины в этом году является очень маловероятным.

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