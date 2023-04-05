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Резников исключил мирные договоренности с Путиным: зрады не будет, война скоро закончится

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Киев, Среда 05 апреля 2023 11:47
Резников исключил мирные договоренности с Путиным: зрады не будет, война скоро закончится Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не пойдет на мирные договоренности с кремлевским режимом и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом война в Украине может закончиться в этом году.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.

Глава Минобороны прокомментировал недавние заявления президента Чехии Петра Павела об одном для Украины шансе провести контрнаступление.

"Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер, и он все равно закладывает очень полезный для нас месседж - европейские страны должны более мощно объединиться и усилить помощь Украине", - сказав Резников.

При этом министр исключил вероятность подписания мирных договоренностей с Россией. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.

"Во-вторых, украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться... Третье - парламент Украины отражает мнение народа. Потому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", - подчеркнул глава Минобороны.

Резников заявил, что командование готово к переговорам только на условиях Украины, то есть после вывода российских войск с дальнейшим согласованием по репарациях и контрибуциях.

"Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция мы все совпадаем, зрады не будет", - добавил он.

Министр назвал войну в Украине самой большой на планете со времен Второй мировой. Он отметил, что сейчас конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов орков".

По его мнению, война не может длиться долго, поскольку мир помнит о преступлениях России в Украине.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", - констатировал Резников.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что этот год может стать для Украины победным, а украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Также Буданов считает, что до конца весны Украину ждут решающие бои.

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