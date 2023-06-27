Спецслужбы Швейцарии оценили вероятность завершения войны РФ против Украины в этом году

Завершение войны России против Украины до конца 2023 года является маловероятным. В Кремле хотят продолжать боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет спецслужб Швейцарии о государственной безопасности.

"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", - говорится в докладе.

Спецслужбы также прогнозируют, что давление Запада на Украину с призывом начать переговоры с РФ о прекращении огня усилится.

В отчете также сказано, что военные провалы России в Украине не смогут отвлечь руководство страны-агрессора от его цели.

Швейцарские спецслужбы считают, что война нанесет России огромный ущерб, но серьезных угроз для стабильности режима пока не наблюдается.

Завершение войны РФ против Украины

Напомним, украинские официальные лица уже неоднократно заявляли, что война России против Украины завершится только в случае возвращения к границам 1991 года.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что война может завершится в этом году.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказывал веру в то, что война завершится до президентских выборов в США (ноябрь 2024 года).