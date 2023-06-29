Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго, - Шольц

"Ми повинні підготуватися до того, що це (мова про війну Росії проти України - ред.) може тривати довгий час", - наголосив глава німецького уряду.

За його словами, зараз для Євросоюзу важливо провести консультації та дійти висновку, що блок готовий ще протягом тривалого часу підтримувати Україну не лише у фінансовому та гуманітарному плані, а й постачати зброю.

Зазначимо, що сьогодні, 29 червня, у Брюсселі триває саміт Євросоюзу, на якому лідери обговорюють наслідки спроби державного перевороту в Росії та підтримку Україні.

Прогнози щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, офіційні особи України неодноразово заявляли про те, що завершення війни можливе лише за повної деокупації всіх територій нашої країни, які тимчасово контролюють російські військові.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що війна може завершитися вже цього року.

При цьому президент Володимир Зеленський розповів, що він не втрачає віри в завершення війни до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

У той же час спецслужби Швейцарії зазначали, що завершення війни Росії проти України цього року є дуже малоймовірним.