Зеленский верит в победу Украины до президентских выборов в США

Президент Владимир Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки Украины после президентских выборов в США. Поскольку украинцы до этого времени могут победить в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, в частности BBC .

Таким образом, глава государства прокомментировал вопрос о возможности потери поддержки США, если президент Джо Байден, пообещавший поддерживать Украину сколько угодно, не будет переизбран в 2024 году.

По словам Зеленского, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

" Кто знает, где мы будем [когда состоятся выборы]? Я верю, что к тому времени мы победим", - считает Зеленский.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил в победе Украины над страной-агрессором. По его словам, дата победы еще не известна, но это точно произойдет.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что выход на границы 1991 года - вполне достижимая задача для Украины в этом году.

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