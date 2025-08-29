RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Европе предлагают создать 40-километровую буферную зону между Украиной и РФ, - Politico

Иллюстративное фото: В Европе предлагают создать 40-километровую буферную зону между Украиной и РФ (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

По словам пяти европейских дипломатов, это предложение является одним из нескольких, которые рассматривают военные и гражданские чиновники относительно послевоенного сценария или сценария прекращения огня в Украине.

Идея заключается в создании демилитаризованной территории, где могли бы работать миротворческие контингенты для надзора за прекращением огня.

Ночиновники расходятся во мнениях относительно того, насколько глубокой может быть фактическая зона и сколько военнослужащих понадобится для ее патрулирования. Сейчас обсуждается цифра от 4 тысяч до 60 тысяч военных.

Пока страны еще не взяли на себя никаких обязательств, а президент Дональд Трамп вообще отказался от потенциального присутствия американских войск.

Также неизвестно, одобрит ли Киев этот план, поскольку он, вероятно, будет сопровождаться территориальными уступками.

"Они хватаются за соломинку, - прокомментировал инициативу бывший чиновник Пентагона, курировавший политику Европы и НАТО при администрации Обамы, Джим Таунсенд. - Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей помешают им вторгнуться в Украину, то они ошибаются".

 

Как сообщало РБК-Украина, в результате массового удара российских войск по Киеву 28 августа было повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам, что является прямым нарушением Венской конвенции.

