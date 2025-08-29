UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Європі пропонують створити 40-кілометрову буферну зону між Україною та РФ, - Politico

Ілюстративне фото: У Європі пропонують створити 40-кілометрову буферну зону між Україною та РФ (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

За словами п'яти європейських дипломатів, ця пропозиція є однією з кількох, які розглядають військові та цивільні посадовці щодо післявоєнного сценарію або сценарію припинення вогню в Україні.

Ідея полягає у створенні демілітаризованої території, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню.

Але чиновники розходяться в думках щодо того, наскільки глибокою може бути фактична зона і скільки військовослужбовців знадобиться для її патрулювання. Наразі обговорюється цифра від 4 тисяч до 60 тисяч військових.

Поки що країни ще не взяли на себе жодних зобов'язань, а президент Дональд Трамп взагалі відмовився від потенційної присутності американських військ.

Також невідомо, чи схвалить Київ цей план, оскільки він, ймовірно, супроводжуватиметься територіальними поступками. 

"Вони хапаються за соломинку, – прокоментував ініціативу колишній чиновник Пентагону, який курирував політику Європи та НАТО за адміністрації Обами, Джим Таунсенд. - Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських та французьких спостерігачів завадять їм вторгнутися в Україну, то вони помиляються".

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок масового удару російських військ по Києву 28 серпня була пошкоджена будівля місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах, що є прямим порушення Віденської конвенції.

